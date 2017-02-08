Учредители финансовой пирамиды в Новосибирске осуждены за хищение более 300 млн руб.

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НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд приговорил к реальным срокам заключения организаторов кредитного потребительского кооператива "Сибирская касса взаимопомощи", которые похитили более чем у 2 тыс. вкладчиков порядка 314 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.
"Председатель кооператива Светлана Мокасейчук получила 8 лет колонии, ее муж Сергей Литвинов - 7 лет, директор кооператива Елена Ильченко - 6 лет, ее муж Александр Ильченко - 5 лет", - сказал представитель суда.
Согласно материалам дела, председателю кооператива Светлане Мокасейчук, директору Елене Ильченко и двум соучредителям "Сибирской кассы взаимопомощи" Сергею Литвинову и Александру Ильченко были предъявлены обвинения по ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ст. 159 ч. 4 ("Мошенничество в особо крупном размере"). В ходе рассмотрения дела суд оправдал участников дела по ст. 210.
Кредитный потребительский кооператив граждан "Сибирская касса взаимопомощи" (КПКГ "СКВ"), по данным из Единого государственного реестра юридических лиц, был учрежден в 2006 году в Новосибирске 15 пайщиками, среди которых - осужденные по делу. Суд установил, что организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Вкладчикам был обещан доход от 27 до 40% годовых за счет средств новых клиентов. В 2009 году было заведено уголовное дело по заявлениям клиентов кооператива, которые не смогли вернуть свои деньги, ппотерпевшими по делу были признаны более 2 тыс. человек, общий ущерб составил примерно 314 млн рублей.