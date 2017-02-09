В Томске полиция задержала группу предполагаемых нелегальных банкиров

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Томской области совместно с войсками национальной гвардии задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительной информации, преступная организация осуществляла на территории Томской области незаконную банковскую деятельность, получив доход на сумму не менее 13,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

У подозреваемых полицейские изъяли 78 печатей, а также 210 силиконовых оттисков печатей различных юридических лиц, в том числе некоторых кредитных учреждений и государственных органов, в частности, подразделений налоговой службы. В ходе обысков также изъяты 230 банковских карт, сим-карты, мобильные телефоны и компьютеры и 573 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны.