В Томске полиция задержала группу предполагаемых нелегальных банкиров

Готовы к реваншу: кто представит сборную России на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 11:06
Пресс-конференция главы Роструда. ВидеотрансляцияОбщество 9 февраля, 11:05
Устюгов: Чита подходит для подготовки сборной РФ по биатлону к ОИ-2018Спорт 9 февраля, 11:00
Банк "Югра" создал мобильное приложение на основе опроса клиентовНовости партнеров 9 февраля, 10:59
"Еврохим" получит 8,74 млрд руб. от продажи СУЭК доли в Мурманском морском торговом портуТранспорт 9 февраля, 10:59
ВЦИОМ: 64% россиян интересуются мнением Путина по всем важным вопросам жизни страныОбщество 9 февраля, 10:58
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес ЛогиноваСпорт 9 февраля, 10:57
СМИ: авиарынок РФ ускоряет темпы ростаТранспорт 9 февраля, 10:53
ВМФ РФ изменит программу подготовки моряков после похода авианосной группы в СириюАрмия и ОПК 9 февраля, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Томской области совместно с войсками национальной гвардии задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"По предварительной информации, преступная организация осуществляла на территории Томской области незаконную банковскую деятельность, получив доход на сумму не менее 13,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
У подозреваемых полицейские изъяли 78 печатей, а также 210 силиконовых оттисков печатей различных юридических лиц, в том числе некоторых кредитных учреждений и государственных органов, в частности, подразделений налоговой службы. В ходе обысков также изъяты 230 банковских карт, сим-карты, мобильные телефоны и компьютеры и 573 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны.