Суд в Иркутске оставил под арестом бутлегера по делу о подпольных алкогольных заводах

ИРКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Иркутский областной суд оставил под арестом одного из предполагаемых организаторов подпольных производств суррогатного алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Один из подозреваемых по уголовному делу об организации подпольных производств получил отказ в удовлетворении апелляции, он оставлен под арестом", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, решение об избрании меры пресечения в виде ареста в Иркутском областном суде оспаривают еще четверо фигурантов этого уголовного дела. "Слушания по трем из них также назначены на сегодня, еще одна апелляция будет рассмотрена в пятницу", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в январе этого года сотрудниками полиции и ФСБ была пресечена деятельность двух подпольных мини-заводов по изготовлению суррогатных алкогольных напитков в Иркутске и Усолье-Сибирском. Было предотвращено попадание в розничную сеть почти 30 тонн контрафактного алкоголя. Пятеро подозреваемых в организации этого производства были арестованы.

Источник агентства пояснял тогда, что в цехах были обнаружены несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок под концентрат "Боярышник".

Средство с такой этикеткой, в составе которого был обнаружен метиловый спирт, стало причиной гибели в Иркутске в декабре прошлого года 76 человек, общее число пострадавших превысило 120.