Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с участием автобуса в Омске

ОМСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Один человек погиб, еще один пострадал при столкновении в Омске пассажирского автобуса и легкового автомобиля, которое произошло рано утром, сообщили в пресс-службе управления МВД по Омской области.

"В результате столкновения пассажирка автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте, водитель госпитализирован", - уточнили в ведомстве.

Сообщение о ДТП поступило около 6:00 местного времени (3:00 мск). По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "ЛиАЗ". В салоне автобуса находились 40 пассажиров, которые не пострадали.