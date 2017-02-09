Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с участием автобуса в Омске

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ОМСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Один человек погиб, еще один пострадал при столкновении в Омске пассажирского автобуса и легкового автомобиля, которое произошло рано утром, сообщили в пресс-службе управления МВД по Омской области.
"В результате столкновения пассажирка автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте, водитель госпитализирован", - уточнили в ведомстве.
Сообщение о ДТП поступило около 6:00 местного времени (3:00 мск). По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "ЛиАЗ". В салоне автобуса находились 40 пассажиров, которые не пострадали.