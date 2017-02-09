Мамонтенок Петя покажет экологический спектакль в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирский театр кукол в Год экологии покажет в районах области кукольный спектакль-экосказку "Не кормите мусорного дракона". Спектакль будет представлять любимый персонаж новосибирских детей - мамонтенок Петя, а также сотрудники Новосибирского краеведческого музея (НГКМ), где и был изготовлен Петя - точная копия шестимесячного мамонта.

"В год экологии мы вступили с Новосибирским театром кукол и региональным департаментом природных ресурсов в большой союз, чтобы в Год экологии возобновить визиты мамонтенка Пети в районы области. На этот раз он повезет спектакль-экосказку "Не кормите мусорного дракона" и вместе с сотрудником музея "расскажет" о ней", - рассказал сегодня директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов в ходе заседания совета по вопросам рационального природопользования.

В свою очередь директор Новосибирского театра кукол Юрий Горлатых отметил, что спектакль-экосказка написан специально для этого проекта, сейчас идут репетиции, премьера состоится 1 июня. Организаторы предполагают, что на спектакле побывают более десяти тысяч зрителей.

Новосибирская область - уникальное место с точки зрения обнаружения останков животных ледникового периода: значимых объектов палеофауны, относящихся к этому периоду, здесь находят гораздо больше, чем в Якутии. В НГКМ хранится самый полный в мире скелет мамонтихи. В музее реализуется большая программа по научной реконструкции древних животных, в коллекции - годовалый шерстистый носорог Сережа, а также единственная реконструкция пещерного медведя, которого работники музея назвали Сан Саныч.

А самым первым и любимым у зрителей экспонатом стал мамонтенок Петя. С 2010 года по 2013 год он побывал с сотрудниками музея со специальной программой почти во всех районах области, где "рассказывал" о древней истории Земли и проблемах экологии, а участники акции не только слушали игровые уроки, но и участвовали в естественно-научных экспериментах.