Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 800 населенных пунктов могут быть подтоплены в Сибири весной

Сибирь
9 февраля, 12:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, февраля. /ТАСС
По словам полпреда в СФО Сергея Меняйло, в зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 800 населенных пунктов в регионах Сибири находятся в зоне риска в связи с грядущим весенним поводком, сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Читайте также новости по теме:
Паводок в Сибири
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Алтайском крае могут сдвинуть сроки посевной кампании из-за паводка
Алтайские власти ожидают сложного паводка из-за снежной зимы
Паводок угрожает домам 20 тыс. человек в Новосибирской области

"В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край. Всего более 800 населенных пунктов", - сказал Меняйло в ходе расширенного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО.

Он отметил, что на территории этих регионов запасы снега в 2-6 раз превышают прошлогодние. В находящихся под угрозой подтопления населенных пунктах необходимо заблаговременно организовать возможности для эвакуации и временного размещения людей, обеспечения их продуктами, медикаментами и всем необходимым.

В свою очередь и. о. начальника департамента Росгидромета по СФО Ирина Терехина заявила, что, по прогнозам, температура воздуха в Западной Сибири в марте будет в среднем на 2 градуса выше, чем в прошлом году. Это может привести к активному таянию снега уже в марте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок в Сибири
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама