Более 800 населенных пунктов могут быть подтоплены в Сибири весной

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 800 населенных пунктов в регионах Сибири находятся в зоне риска в связи с грядущим весенним поводком, сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край. Всего более 800 населенных пунктов", - сказал Меняйло в ходе расширенного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО.

Он отметил, что на территории этих регионов запасы снега в 2-6 раз превышают прошлогодние. В находящихся под угрозой подтопления населенных пунктах необходимо заблаговременно организовать возможности для эвакуации и временного размещения людей, обеспечения их продуктами, медикаментами и всем необходимым.

В свою очередь и. о. начальника департамента Росгидромета по СФО Ирина Терехина заявила, что, по прогнозам, температура воздуха в Западной Сибири в марте будет в среднем на 2 градуса выше, чем в прошлом году. Это может привести к активному таянию снега уже в марте.