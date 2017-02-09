НГУ приобрел уникальный глобус для изучения землетрясений

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС /. Новосибирский государственный университет (НГУ) установил комплекс для визуализации геологических данных, разработанный Геофизическим центром РАН и не имеющим аналогов в России. С его помощью можно наблюдать за климатическими и геологическими процессами, происходящими на Земле и других планетах Солнечной системы, в том числе землетрясениями в режиме реального времени, сообщила пресс-служба НГУ.

"С помощью этого экрана мы можем демонстрировать внешнее строение Земли, современные процессы землетрясений, вулканизма, границы литосферных плит и их движение относительно друг друга и многое другое", - приводит пресс-служба слова замдекана по науке геолого-геофизического факультета НГУ Николая Матушкина.

В пресс-службе пояснили, что на глобусе демонстрируются геологические и климатические изменения на Земле, а также других планетах Солнечной системы - Юпитера, Плутона, Сатурна, Венеры. Комплекс может отображать землетрясения в режиме реального времени.

Комплекс со сферическим экраном создан специалистам Геофизического центра РАН и не имеет аналогов в России. Он состоит из сферического экрана диаметром 100 см, цифрового мультимедийного проектора, установленного в металлическом корпусе, оптической системы, состоящей из блока линз, и рабочей станции со специализированным программным обеспечением, разработанным также в Геофизическом центре. Подобные глобусы используются в музеях Чикаго, Лондона, Гонконга.