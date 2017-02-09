Новосибирск 3 марта даст старт всероссийской акции по защите природы

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Старт всероссийской акции "Эколята - молодые защитники природы", в рамках которой со школьниками будут проводиться занятия на формирование у них бережного отношения к природе, будет дан в Новосибирске 3 марта. Акция посвящена Году экологии. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко.

"Старт проекта "Эколята - молодые защитники природы", посвященного Году экологии, будет дан в Новосибирской области, в дальнейшем мероприятие пройдет во всех регионах Российской Федерации", - сказала она в ходе заседания совета по вопросам рационального природопользования.

По ее словам, основная часть акции будет реализована в Технопарке новосибирского академгородка, где ребята проведут презентацию экологических проектов. Также представители научного сообщества проведут лекционные интерактивные занятия, пройдет презентация открытий новосибирских вузов в сфере биологии 2015-2016 годов. Для детей - участников и гостей мероприятия - будут проведены экскурсии в Новосибирском университете, институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, биотехнопарке Кольцово, ботаническом саду СО РАН, планетарии.

Ожидается, что на праздник, посвященный запуску проекта, прибудут представители Минприроды РФ, Совета Федерации и администрации президента РФ.

"Проект "Эколята - молодые защитники природы" - один из трех больших природоохранных социально-образовательных проектов, реализуемых в рамках Года экологии ("Эколята- дошколята", "Эколята" и "Эколята - молодые защитники природы"). Проекты направлены на воспитание в детях любви к природе, ее животному и растительному миру, развитие бережного отношения к ней. Они реализуются в рамках дополнительного образования эколого-биологической направленности в дошкольных и школьных образовательных организациях. Разработаны по инициативе и под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.