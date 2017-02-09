Федеральный центр углехимии в Кемерове запустит установку по выпуску сорбентов

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН в Кемерове запустит в августе опытную установку по производству сорбентов, потребность в которых в России составляет около 100 тыс. тонн. Собственное производство в настоящее время оценивается в 8 тыс. тонн, сообщил директор института углехимии и химического материаловедения (входит в состав центра) Зинфер Исмагилов.

"Мы сегодня создаем в России два опытно-промышленных стенда достаточно большой мощности по производству гуматов и сорбентов, и надеемся запустить стенды в работу ко Дню шахтера (27 августа)", - сказал он во время губернаторского приема в честь Дня российской науки.

По словам губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, необходимо проработать вопрос о привлечении инвестиций в организацию промышленного производства, которые оцениваются в 200 млн рублей и окупятся за 2,5 года, а также определиться с городом, где оно может быть создано. "Мы предлагаем Анжеро-Судженск, потому что он входит в список моногородов. Это город, где будет развиваться территория опережающего развития, то есть налогов практически не будет", - пояснил он.

Тулеев отметил, что производство сорбентов - востребованное направление в России. "Это материалы из угля, они улавливают различные газы и вредные вещества, ртуть и свинец, очищают питьевую воду. То есть спектр применения - от жилищно-коммунального хозяйства до космоса. На мировом рынке острейший дефицит именно этих материалов", - сказал он.

Губернатор добавил, что в России производят всего 8 тыс. тонн сорбентов, еще 30 тыс. тонн "закупается за валюту", а потребность - более 100 тыс.тонн. Стоимость этих материалов в разы превышает цену угля - тонна угля, из которых сорбенты производятся, стоит порядка 2 тыс. рублей, при этом тонна сорбента - 300 тыс. рублей.