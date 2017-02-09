Почти 40 человек участвовали в махинациях с материнским капиталом в Омской области

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ОМСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС /. Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по факту хищения материнского капитала путем регистрации несуществующих детей, подозреваемыми в которому являются 36 человек. Ущерб составил более 10 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"По инициативе СУ УМВД России по Омской области в судах Омска и Омской области с начала 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей", - приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Уголовные дела открыты по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество при получении выплат". Следствие установило, что злоумышленники организовали подготовку заведомо ложных заявлений от жительниц Омска и Омской области о рождении детей в домашних условиях без оказания медицинской помощи. На основании заявлений подозреваемые получали в органах ЗАГС свидетельства о рождении, после чего предоставляли их в территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ по Омской области для получения материнского капитала. В судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей.