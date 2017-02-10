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Власти Забайкалья получили 52 млн рублей на переселение граждан из северных районов края

Сибирь
10 февраля, 5:48 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
На получение жилищных субсидий претендуют 1975 человек, в том числе 319 инвалидов I и II групп и 1117 пенсионеров
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ЧИТА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края получили 51,9 млн рублей из федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий переселенцам из северных районов. Всего бывшим "северянам" планируют выдать 33 государственных жилищных сертификата, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Заксобрания.

"В 2017 году на предоставление субсидий предусмотрено 51,9 млн рублей. В прошлом году сумма, заложенная на эти цели в федеральном бюджете для региона, составляла 66,2 млн рублей. В 2016 году в крае выдано 37 государственных жилищных сертификатов. В этом году планируется выдача 33 сертификатов. Это необходимо сделать до 20 марта", - сказал замминистра территориального развития края Александр Иткин.

В сводном списке граждан, претендующих на получение жилищных субсидий, - 1975 человек, которые решили покинуть районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В их числе 319 инвалидов I и II групп, 1117 пенсионеров.

"Денег, чтобы обеспечить жильем всех сразу, как всегда, недостаточно. Если мы не будем распределять средства между первой и второй очередью, инвалидами и пенсионерами, последние могут вообще не дождаться законных денег", - отметил председатель профильного комитета Заксобранию Владимир Хорохордин. Поэтому треть полученных средств предложено направить на выплаты пенсионерам, а остальные 70% распределить для "первоочередников" - инвалидов первой и второй групп.

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