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Жителей Урала и Сибири предостерегли от дальних поездок из-за непогоды

Сибирь
10 февраля, 8:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, февраля. /ТАСС
На предстоящие выходные синоптики прогнозируют метели, понижение температуры, сильный гололед и снежные заносы
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© AP Photo/John Minchillo

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. МЧС рекомендует жителям Урала и Сибири в эти выходные воздержаться от дальних поездок на автомобильном транспорте. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, метели и осложнение дорожной обстановки, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Из-за обильных снегопадов и сильного ветра остается высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, в Алтайском крае и в Республике Алтай. Для предотвращения ЧС на дорогах муниципальным властям рекомендуется своевременно вводить ограничения движения транспорта и держать на постоянном контроле организацию пунктов питания и обогрева водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.

На предстоящие выходные специалисты Гидрометеоцентра прогнозируют метели, понижение температуры (ночью в уральских регионах до минус 35-40 градусов), сильный гололед и снежные заносы.

Во всех регионах, где сохраняются или ожидаются сложные погодные условия, силы МЧС России несут службу в режиме повышенной готовности. Спасатели и пожарные оперативно оказывают помощь водителям в трудной ситуации на дороге. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев к бдительности и повышенной внимательности на дороге. В целях безопасности при неблагоприятных погодных условиях частным лицам и водителям большегрузов лучше отказаться от дальних поездок.

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