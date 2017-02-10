Жителей Урала и Сибири предостерегли от дальних поездок из-за непогоды

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НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. МЧС рекомендует жителям Урала и Сибири в эти выходные воздержаться от дальних поездок на автомобильном транспорте. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, метели и осложнение дорожной обстановки, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.
"Из-за обильных снегопадов и сильного ветра остается высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, в Алтайском крае и в Республике Алтай. Для предотвращения ЧС на дорогах муниципальным властям рекомендуется своевременно вводить ограничения движения транспорта и держать на постоянном контроле организацию пунктов питания и обогрева водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.
На предстоящие выходные специалисты Гидрометеоцентра прогнозируют метели, понижение температуры (ночью в уральских регионах до минус 35-40 градусов), сильный гололед и снежные заносы.
Во всех регионах, где сохраняются или ожидаются сложные погодные условия, силы МЧС России несут службу в режиме повышенной готовности. Спасатели и пожарные оперативно оказывают помощь водителям в трудной ситуации на дороге. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев к бдительности и повышенной внимательности на дороге. В целях безопасности при неблагоприятных погодных условиях частным лицам и водителям большегрузов лучше отказаться от дальних поездок.