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Власти выделят 40 млн руб. на восстановление сгоревшего буддийского храма в Забайкалье

Сибирь
10 февраля, 8:33 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Средства будут перечислены из федерального бюджета
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© ГУ МЧС по Забайкальскому краю

ЧИТА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Почти 40 млн рублей выделят в 2017 году на восстановление главного храма (Согчен-дуган) крупнейшего в Забайкалье буддистского монастыря - Агинского дацана, который пострадал в мае 2014 года от разрушительного пожара. Средства включены в федеральную целевую программу (ФЦП), сообщила пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

"Федеральный центр подтвердил положительное решение о включении заявки на продолжение восстановительных работ главного храма Агинского дацана в план ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" на 2017 год", - сказали в пресс-службе.

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Всего за два года, прошедших с пожара, на восстановление храма из федерального бюджета выделено 63,5 млн рублей, свыше 20,5 млн рублей поступили на благотворительный счет для пожертвований. В 2017 году за счет федеральных средств планируется продолжить архитектурно-художественные работы - чеканку, лепнину.

Храм уже практически приобрел привычные черты. Ранее ТАСС сообщал, что в конце февраля, в канун праздника Сагаалган - нового года по лунному календарю, в нем впервые после пожара пройдет церемония сожжения прошлогодних напастей - Дугжууба.

Буддийский храм XIX века сгорел 27 мая 2014 года из-за короткого замыкания. Монахи и прихожане успели вынести из горящего храма книги, алтарь и реликвии. Общими усилиями из огня вызволили статую Будды Шакьямуни.

Агинский дацан - объект культурного наследия федерального значения. Он расположен в семи километрах от поселка Агинское - административного центра Агинского бурятского округа. Монастырь основан в 1811 году, его главный храм возведен в 1886 году. В конце 1930-х годов власти закрыли монастырь, разместив в его главном храме туберкулезный и наркологический диспансеры, главный храм обители вновь открылся в 2004 году.

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