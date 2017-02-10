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Крупнейшая ледовая дорога открыта на Байкале

Сибирь
10 февраля, 8:37 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 10, февраля. /ТАСС
Единственный населенный на озере остров Ольхон снова связан с материком
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© ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Иркутской области ледовая дорога, соединяющая с материком единственный населенный на Байкале остров Ольхон, открыта для автомобильного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Безопасно добраться до Ольхона можно с сегодняшнего дня по официально открытой ледовой трассе, проложенной через озеро Байкал. Ледовая переправа Куркут - Иркутская губа была обследована комиссией в составе специалистов Дорожной службы Иркутской области, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, ГИБДД и представителей администрации Ольхонского района", - сказали в пресс-службе.

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По данным ведомства, сотрудники администрации и профильных служб, проверяя соответствие ледовой дороги требованиям безопасности, первыми совершили поездку на остров и обратно. Были проведены контрольные замеры толщины льда - она составляет сейчас порядка 60 см, наличие и состояние разметочных вешек, информационных знаков, пунктов обогрева и аварийно-спасательного инвентаря.

Движение по ледовой трассе можно осуществлять на транспорте общей массой не более 10 тонн в светлое время суток со скоростью не более 10 км/ч.

Ольхонская ледовая трасса через озеро Байкал - самая протяженная переправа в Иркутской области, её длина составляет 11 км. По ней традиционно осуществляется завоз всего необходимого для населения. До открытия дороги связь с большой землей осуществлялась с помощью судов на воздушной подушке, работавших по договору с администрацией района.

Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Для острова характерен особый микроклимат - зимой здесь достаточно тепло и малоснежно, поэтому с открытия ледовой дороги здесь также начинается и туристический сезон.

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