Около 20 зданий в Томске остались без отопления в морозы

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ТОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Около 20 жилых домов и административных зданий остались без отопления в Советском районе Томска из-за дефекта теплотрассы, обнаруженного в пятницу утром, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "ТомскРТС", обеспечивающей теплоснабжение в городе.
В настоящее время температура воздуха в Томске держится в районе отметки в минус 15 градусов.
"Компания устраняет дефект теплосети в районе улицы Жуковского, обнаруженный в пятницу. На время устранения дефекта отключен от теплоснабжения участок теплотрассы, от которой запитаны около 20 объектов", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в основном речь идет о многоэтажных жилых домах. Под отключение также попали административные здания. Угрозы населению нет, отметили в компании. Дома не успели остыть, а теплоснабжение будет возобновлено в ближайшие несколько часов.