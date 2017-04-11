В Бурятии потушены все лесные пожары

ЧИТА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 6,4 тыс. га горящего леса потушили в Бурятии за минувшие сутки, где на данный момент нет действующих лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано 6 очагов возгораний на общей площади более 6,4 тыс. га, в том числе три пожара на землях Министерства обороны в Еравнинском районе и в Тарбагатайском районе", - сказали в пресс-службе РАЛХ. Также потушены пожары в Заиграевском районе, которые возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

"На утро 11 апреля в Бурятии лесные пожары не зарегистрированы. На территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим", - добавили в министерстве.

В лесах соседнего Забайкальского края сейчас складывается менее благоприятная обстановка: за сутки площадь возгораний там увеличилась более чем в 3 раза до 364 га, горят семь районов.

"Кроме того 5 лесных пожаров в Газимуро-Заводском, Сретенском, Тунгокоченском и Чернышевском районах близ н. п. Кактолга, Шилкинский Завод, Сретенск, Кыкер, Кумаканда локализованы на общей площади 124 га. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в пресс-службе минприроды региона.

На территории Забайкальского края сохраняется режим чрезвычайной ситуации.