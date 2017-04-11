Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии потушены все лесные пожары

Сибирь
11 апреля, 7:55 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, апреля. /ТАСС
В соседнем Забайкальском крае горят более 360 га леса
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ЧИТА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 6,4 тыс. га горящего леса потушили в Бурятии за минувшие сутки, где на данный момент нет действующих лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Юрий Смитюк/ТАСС
В Забайкалье взяты под контроль лесные пожары, степи продолжают гореть
В Забайкалье из-за лесных пожаров введен режим ЧС
Режим ЧС объявлен в Амурской области и Забайкалье из-за лесных пожаров

"В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано 6 очагов возгораний на общей площади более 6,4 тыс. га, в том числе три пожара на землях Министерства обороны в Еравнинском районе и в Тарбагатайском районе", - сказали в пресс-службе РАЛХ. Также потушены пожары в Заиграевском районе, которые возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

"На утро 11 апреля в Бурятии лесные пожары не зарегистрированы. На территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим", - добавили в министерстве.

В лесах соседнего Забайкальского края сейчас складывается менее благоприятная обстановка: за сутки площадь возгораний там увеличилась более чем в 3 раза до 364 га, горят семь районов.

"Кроме того 5 лесных пожаров в Газимуро-Заводском, Сретенском, Тунгокоченском и Чернышевском районах близ н. п. Кактолга, Шилкинский Завод, Сретенск, Кыкер, Кумаканда локализованы на общей площади 124 га. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в пресс-службе минприроды региона.

На территории Забайкальского края сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Деревня Чанчур
19
"Деревушка у самого неба": как удалось возродить любимое село Валентина Распутина
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
4
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
5
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама