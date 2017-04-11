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Строители в Хакасии перешли к бессрочной сухой голодовке из-за долгов по зарплате

Сибирь
11 апреля, 9:01 UTC+3  ¶ АБАКАН АБАКАН 11, апреля. /ТАСС
Со строителями не расплатилась одна из подрядных организаций, судебные приставы не смогли взыскать с нее средства, так как у компании не оказалось имущества и денежных средств на счетах
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Строительство жилых домов для жителей Республики Хакасия, пострадавших от природных пожаров, 2015 год

Строительство жилых домов для жителей Республики Хакасия, пострадавших от природных пожаров, 2015 год

© Михаил Метцель/ТАСС

АБАКАН, 11 апреля. /ТАСС/. Строители в Хакасии, возводившие жилье после крупного пожара весной 2015 года, но так и не получившие оплату за работу в полном объеме, приступили к сухой бессрочной голодовке. Об этом сообщил ТАСС участник оргкомитета по организации голодовки Евгений Салтынюк.

"Приступили к сухой голодовке. Нас пять человек, и наша акция продлится до тех пор, пока с нами не рассчитаются с долгами по заработной плате", - сказал он.

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Строители 6 апреля приступили к предупредительной голодовке продолжительностью пять суток. Первоначально акция была намечена в палаточном городке на площади перед республиканским правительством, но мэрия Абакана отказала в этом, после чего строители сняли жилье для проведения голодовки. Салтынюк сообщал, что строителям с 2015 года "не платили зарплату, выплачивая лишь авансы".

Ранее в республиканском правительстве отмечали, что все средства, поступавшие из федерального центра на восстановление Хакасии после пожара, распределялись управлением капитального строительства по генеральным подрядчикам, которые нанимали на строительство подрядчиков. Одна из подрядных организаций не расплатилась со строителями. Судебные приставы не смогли взыскать средства, так как у данной компании не оказалось имущества и денежных средств на счетах.

Ураганный ветер, обрушившийся на регион 12 апреля 2015 года, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах республики, в результате были полностью уничтожены 1215 домов, без крова остались 4694 человек. Погибли 32 человека. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей. Президент России Владимир Путин тогда поставил задачу до 1 сентября 2015 года отстроить заново порядка 2 тыс. домовладений для людей, чье жилье пострадало при пожаре.

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