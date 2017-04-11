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Обвиняемый в вымогательстве кузбасский бизнесмен Щукин отошел от дел

Сибирь
11 апреля, 9:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, апреля. /ТАСС
Кроме того, Александр Щукин заявил, что стоимость шахты "Разрез "Инской", вымогательство акций которой следствие оценило на 1 млрд рублей, составляет "минус 7,5 млрд рублей"
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НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Кузбасский бизнесмен, один из восьми фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций "Разреза "Инской" (ведет добычу подземным способом) Александр Щукин больше не причастен к ведению бизнеса, в том числе к ООО "ПТК "Уголь", учредителем которой он значился уже будучи обвиняемым. Об этом сообщил журналистам Щукин в перерыве судебного заседания.

"Я отовсюду вышел, уже генеральным директором не являюсь. Как меня арестовали, сразу написал заявление <…> Я сейчас пенсионер", - сказал он, добавив, что его пенсия 16 тыс. рублей.

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Кроме того, Щукин заявил, что стоимость шахты, вымогательство акций которой следствие оценило на 1 млрд рублей, составляет "минус 7,5 млрд рублей". По его данным, у шахты были многочисленные долги, в том числе по зарплате.

Во вторник в Центральном райсуде Новосибирска рассматриваются ходатайства о продлении домашнего ареста на четыре месяца - до 13 августа - Щукину, двум отстраненным от должности вице-губернаторам Кемеровской области Александру Данильченко и Алексею Иванову, старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Артемию Шевелеву.

Накануне суд удовлетворил аналогичное прошение в отношении доверенного лица Щукина Геннадия Вернигора, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Сергея Крюкова, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой. Ожидается, что вопрос о продлении ареста в отношении экс- главы СУ СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина будет рассмотрен в среду. Уголовное дело в отношении восьми человек - представителей кузбасского СК, обладминистрации и бизнесмена - было возбуждено в ноябре 2016 года.

Александр Щукин - известный в Кемеровской области предприниматель, занимает 195 место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России". Щукин считался владельцем "Западно-Сибирской угольной компании", шахт "Полосухинская" и "Грамотеинская", "Кузбасской птицефабрики", сети дилерских салонов и других предприятий Кузбасса.

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