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Суд продлил до августа домашний арест кузбасского бизнесмена Щукина

Сибирь
11 апреля, 9:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК, 11апреля. /ТАСС
Он обвиняется в вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 млрд рублей
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НОВОСИБИРСК, 11апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 августа домашний арест известного кузбасского бизнесмена Александра Щукина. Он вместе с еще семью чиновниками и сотрудниками кемеровского главка СК обвиняется в вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Продлить меру пресечения в виде содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Щукина на четыре месяца, то есть до 13 августа 2017 года", - сказала судья Алла Веселых.

Во вторник в Центральном райсуде Новосибирска также рассматриваются ходатайства о продлении домашнего ареста на четыре месяца двум отстраненным от должности вице- губернаторам Кемеровской области Александру Данильченко и Алексею Иванову, старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ о Кемеровской области Артемию Шевелеву.

Накануне суд удовлетворил аналогичное прошение в отношении доверенного лица Щукина Геннадия Вернигора, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Сергея Крюкова, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая. Ожидается, что вопрос о продлении ареста в отношении экс- главы СУ СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина будет рассмотрена в среду. Уголовное дело в отношении восьми человек было возбуждено в ноябре 2016 года.

Восьми фигурантам предъявлено обвинение по статье "Вымогательство". В отношении одного из них - Калинкина - возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Калинкин - единственный из фигурантов, который по решению суда содержится в СИЗО, всем остальным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - сначала до 13 января, затем продлена до 13 апреля.

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