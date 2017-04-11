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Новосибирский авиазавод на 35% увеличит выпуск отсеков фюзеляжа для самолетов SSJ-100

Сибирь
11 апреля, 9:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, апреля. /ТАСС
В 2016 году предприятие выпустило 23 отсека фюзеляжа
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НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Новосибирской авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова в 2017 году на 35% увеличит выпуск отсеков фюзеляжа для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100, "Сухой Суперджет"). Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

"В 2016 году завод выпустил 23 отсека фюзеляжа. В этом году планируется увеличить выпуск на девять, то есть, практически на 35%", - сказал он.

НАЗ им. Чкалова изготавливает элементы фюзеляжа SSJ-100, в том числе, кабину пилотов. Завод основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. В последующие годы завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34.

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