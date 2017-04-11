Резидент Академпарка Новосибирска установил по всему городу датчики загрязнения воздуха

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НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Компания "Тион" - резидент Новосибирского Академпарка Новосибирска - разместила по всему городу датчики загрязнения воздуха, сообщила во вторник пресс-служба Академпарка.
"Мы научились определять качество воздуха внутри помещений и даже управлять им. Но мы хотим пойти дальше и стать экспертами по всему городскому воздуху, поэтому мы установили датчики по всему городу, которые измеряют основные параметры воздушной среды. Прежде всего, это исследовательские данные, которые помогают в наших разработках, но мы готовим интерфейс, чтобы они стали доступны новосибирцам", - приводит пресс-служба слова менеджера компании Дмитрия Буланова.
На сайте проекта любой желающий сможет посмотреть уровень загрязненности в каждом районе Новосибирска. Данные собираются с помощью небольших станций, установленных на зданиях, и уже скоро жители города смогут использовать сервис, чтобы выбирать чистые места для прогулок с детьми или даже покупки недвижимости.