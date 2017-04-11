Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40

Сибирь
11 апреля, 10:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, апреля. /ТАСС
К концу года планируется изготовить цельнокомпозитный самолет
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина провели испытания самолета Як-40 с крылом из композитных материалов, а к концу года планируют изготовить цельнокомпозитный самолет. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов.

"Композитное крыло мы уже сделали, и самолет с композитным крылом совершил первый полет. Я думаю, к концу года мы его (доработанный прототип самолета - прим. ТАСС) уже увидим на какой-нибудь выставке, работа на заключительном этапе", - сказал он.

Смотрите также

Ан-2 на Дальнем Востоке заменяет его глубоко модернизированной версией
Новосибирские инженеры планируют испытать прототип самолета на смену Як-40 в 2017 году
Серийный вариант самолета, который заменит Ан-2, представят в 2017 году

Серьезнов отметил, что специалисты СибНИА планируют, помимо крыла, изготовить и композитный фюзеляж самолета. "Это будет полностью композитный самолет, который будет востребован не только в России. Самолеты такого класса используются как бизнес-самолеты для перевозки деловых людей, так и для перевозки пассажиров бюджетных авиакомпаний", - сказал он.

Ранее сообщалось, что у нового самолета вырастет дальность полета с 3 до 5 тыс. км, а также скорость. СибНИА рассчитывает, что после изготовления первого образца появятся компании, заинтересованные в таком самолете. Параллельно институт будет готовить техническую документацию и, если появится потребитель, будет участвовать в запуске самолета в серийное производство.

Як-40 - советский пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы. Позиционировался как самолет для местных авиалиний, вмещает до 40 пассажиров. Серийно не производится с 1981 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Деревня Чанчур
19
"Деревушка у самого неба": как удалось возродить любимое село Валентина Распутина
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
4
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
5
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
6
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама