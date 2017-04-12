Ледоход начался на реке Томь в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Ледоход начался в ночь на среду на реке Томь в Кемеровской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

"В ночь с 11 на 12 апреля пошел ледоход. Томь вскрывается локально, хотя обычно идет постепенное вскрытие с юга региона на север. Нестандартному вскрытию способствовали метеоусловия. В марте при достаточно теплой погоде практически не было осадков, которые привели бы к более активному снеготаянию, все влага пошла в почву", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вскрытие Томи произошло в районе Новокузнецка, Крапивино и Кемерово (юг, центр и север области - прим. ТАСС). При этом на локальных участкам еще наблюдается ледостав. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дневные плюсовые температуры без существенных осадков.

"В ближайшие сутки ледоход может начаться и в Томске", - добавила она.

Как сообщал ТАСС, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в Кемеровской области в зону возможного подтопления попадут около 7 тыс. домов, в которых проживают 18,5 тыс. человек. В областном бюджете на противопаводковые мероприятия заложено около 10 млн рублей.