В Красноярском крае проведут отстрел медведей из-за угрозы нападения на людей

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Отстрел бурых медведей проведут в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае из- за угрозы нападения на людей. Об этом говорится в приказе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

"Причина, вызвавшая необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов, - угроза нанесения ущерба здоровью граждан", - говорится в документе. Ведомство ссылается на письмо дирекции природного парка от марта 2017 года, где говорится о возможности нападения животных на людей.

Предполагается, что в период с мая по сентябрь будет отстрелено 10 половозрелых особей бурого медведя.

В 2015 году на территории парка также проводился отстрел медведей. Тогда причиной стали два факта нападения животных на туристов в "Ергаках". В 2016 году и с начала этого фактов нападения медведей на людей на территории парка зафиксировано не было. В то же время, как отмечают специалисты, в весенний период, после выхода из спячки, медведи могут проявлять повышенную агрессивность.

Общая численность медведей на территории Красноярского края составляет около 20 тысяч особей.

Природный парк "Ергаки" расположен на расположенный на юге Красноярского края в Саянах. Как особо охраняемая природная территория природный парк был организован 4 апреля 2005 г. Его площадь около 343 тысяч гектаров.