Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Красноярском крае проведут отстрел медведей из-за угрозы нападения на людей

Сибирь
12 апреля, 7:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, апреля. /ТАСС
В 2015 году на территории природного парка "Ергаки" также проводился отстрел животных, тогда причиной стали два факта нападения на туристов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Отстрел бурых медведей проведут в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае из- за угрозы нападения на людей. Об этом говорится в приказе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

"Причина, вызвавшая необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов, - угроза нанесения ущерба здоровью граждан", - говорится в документе. Ведомство ссылается на письмо дирекции природного парка от марта 2017 года, где говорится о возможности нападения животных на людей.

Смотрите также
В Якутии застрелили медведя, напавшего на геолога

Предполагается, что в период с мая по сентябрь будет отстрелено 10 половозрелых особей бурого медведя.

В 2015 году на территории парка также проводился отстрел медведей. Тогда причиной стали два факта нападения животных на туристов в "Ергаках". В 2016 году и с начала этого фактов нападения медведей на людей на территории парка зафиксировано не было. В то же время, как отмечают специалисты, в весенний период, после выхода из спячки, медведи могут проявлять повышенную агрессивность.

Общая численность медведей на территории Красноярского края составляет около 20 тысяч особей.

Природный парк "Ергаки" расположен на расположенный на юге Красноярского края в Саянах. Как особо охраняемая природная территория природный парк был организован 4 апреля 2005 г. Его площадь около 343 тысяч гектаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Деревня Чанчур
19
"Деревушка у самого неба": как удалось возродить любимое село Валентина Распутина
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": Алишер Усманов опроверг обвинения Навального
2
"Известия": Минздрав РФ предлагает лишить безработных бесплатных полисов ОМС
3
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
4
Трамп заявил, что США "не пойдут" в Сирию
5
СБ ООН проголосует по западному проекту резолюции по Сирии 12 апреля
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
Темы дня
Загрузка...
Реклама