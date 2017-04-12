Шесть учебных заведений Омской области будут оборудованы для обучения детей-инвалидов

ОМСК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Шесть образовательных учреждений Омской области получат в 2017 году в рамках региональной программы "Доступная среда" 10,5 млн рублей на приобретение специального оборудования и создание условий для обучения детей инвалидов, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

"В рамках региональной программы "Доступная среда" в 2017 году 6 образовательным учреждениям будет предоставлена консолидированная субсидия: более 8 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще 2,2 млн рублей выделит бюджет региона. На эти средства в учебных заведениях будут созданы условия для обучения детей-инвалидов", - рассказали в министерстве.

По словам представителя министерства, субсидии будут распределены между Нововаршавской и Полтавской адаптивными школами-интернатами, адаптивными школами № 6 и 7, центром творческого развития и гуманитарного образования и областной станцией юных натуралистов. В них для инвалидов будут оборудованы санитарно-технические помещения и места обучения, расширены дверные проемы и созданы пути для передвижения.

Сейчас в Омской области работают 24 учреждения адаптивного образования, в которых обучают 3288 детей. В общеобразовательных школах действуют 715 классов для 1700 детей с умственной отсталостью, около 1800 школьников с ограниченными возможностями здоровья проходят обучение в общеобразовательных школах инклюзивно. В 83 учебных заведениях региона за последние три года были проведены работы по обеспечению доступности для детей-инвалидов.