Шесть учебных заведений Омской области будут оборудованы для обучения детей-инвалидов

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Шесть образовательных учреждений Омской области получат в 2017 году в рамках региональной программы "Доступная среда" 10,5 млн рублей на приобретение специального оборудования и создание условий для обучения детей инвалидов, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.
"В рамках региональной программы "Доступная среда" в 2017 году 6 образовательным учреждениям будет предоставлена консолидированная субсидия: более 8 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще 2,2 млн рублей выделит бюджет региона. На эти средства в учебных заведениях будут созданы условия для обучения детей-инвалидов", - рассказали в министерстве.
По словам представителя министерства, субсидии будут распределены между Нововаршавской и Полтавской адаптивными школами-интернатами, адаптивными школами № 6 и 7, центром творческого развития и гуманитарного образования и областной станцией юных натуралистов. В них для инвалидов будут оборудованы санитарно-технические помещения и места обучения, расширены дверные проемы и созданы пути для передвижения.
Сейчас в Омской области работают 24 учреждения адаптивного образования, в которых обучают 3288 детей. В общеобразовательных школах действуют 715 классов для 1700 детей с умственной отсталостью, около 1800 школьников с ограниченными возможностями здоровья проходят обучение в общеобразовательных школах инклюзивно. В 83 учебных заведениях региона за последние три года были проведены работы по обеспечению доступности для детей-инвалидов.