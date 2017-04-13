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Ямал заинтересовался детскими площадками и контейнерами для ТБО, сделанными в Новосибирске

Сибирь
13 апреля, 8:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, апреля. /ТАСС
Предприятия и институты города договорились с организациями ЯНАО о заключении контрактов на сумму порядка 350 млн рублей
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НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Ряд промышленных предприятий и институтов Новосибирска договорились с организациями Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о заключении контрактов на сумму порядка 350 млн рублей в рамках дней делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Северу", сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. Партнерам представили детские площадки, "умные" остановки, электронагреватели, контейнеры для раздельного сбора отходов.

"В этом году в состав делегации, посетившей города Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой и Надым, вошли 12 организаций, которые презентовали свои разработки и готовую продукцию - индукционные электронагреватели на токах промышленной частоты, "умные" остановки, детские площадки, системы автономного электроснабжения, урны для раздельного сбора ТБО и т. д. Все предприятия нашли в ЯНАО партнеров, во время визита была достигнута договоренность о заключении контрактов на сумму около 350 млн рублей", - говорится в сообщении.

В состав делегации вошли Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Институт горного дела СО РАН, Завод сибирского технологического машиностроения, Новосибирский завод конденсаторов, "Термические технологии", "Эврика. Вау! Музей".

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