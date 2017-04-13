Томские ученые нашли способ определять токсичность отходов нефтедобычи по мутациям мух

ТОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают новый способ оценки опасности отходов нефтедобычи, используя для этого мух дрозофил. Сейчас проходят эксперименты с образцами буровых отходов, собранными в Томской и Тюменской областях, сообщила пресс-служба вуза.

"Мы выясняем общее экологическое влияние шламов, а также их возможное влияние на живые организмы. Сейчас в лаборатории проводим эксперименты на сравнительно простых формах организмов: начали с бактерий и водорослей, сейчас работаем с мухами дрозофилами. Выяснив, какое влияние отходы оказывают на мелкие организмы, мы можем говорить и о воздействии на крупных животных, и даже на человека", - приводит пресс-служба слова аспиранта кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ Александры Мишуниной.

Она пояснила, что процесс бурения сопровождается добавлением специальных химических растворов, состав которых компании не разглашают, а значит, нельзя заранее сказать, входят ли туда токсичные вещества. Разрабатываемый биологический тест позволяет точно оценить, могут ли отходы нефтедобычи навредить живым организмам.

По словам заведующего кафедрой геоэкологии и геохимии Егора Язикова, всем отходам присваивается различный класс опасности. Пятый класс считается неопасным, а поэтому такие отходы требуют обязательного проведения биотестирования на дафниях или инфузориях, методика для которых утверждена ГОСТом. Однако, как показали исследования ТПУ, на отходах горно-рудного производства более чувствительным методом биотестирования является использование мух дрозофил.

В ходе эксперимента не имеющие мутаций "чистые линии" мух помещают во флаконы с питательной смесью агар-агар с добавлением образцов шламов с различных месторождений. Дрозофилы 10 дней питаются таким кормом и дают потомство - новое поколение мух, которое ученые изучают на мутации. "Среди лабораторных мух обнаружились особи-альбиносы, особи с искривленными или неразвитыми крыльями, искривленным волосяным покровом. Однако пока нельзя однозначно говорить об опасном влиянии шламов: нужно провести еще много тестов, чем мы сейчас и занимаемся", - пояснила Мишунина.

Помимо нефтешламов методом биотестирования на мухах дрозофилах научный коллектив кафедры геоэкологии и геохимии исследует почву и твердый осадок снега урбанизированных территорий. В перспективе ученые планируют расширить работы для районов нефтедобычи и территорий нефтеперерабатывающих предприятий.