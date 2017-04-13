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Девушка-подросток из Новосибирска пойдет под суд за покушение на семью из трех человек

Сибирь
13 апреля, 9:03 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, апреля. /ТАСС
В октябре 2016 года обвиняемая и ее сверстник проникли в одну из квартир, чтобы украсть деньги и ценные вещи, они избили 80-летнюю женщину, а ее внуку нанесли несколько ножевых ранений
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НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя жительница Новосибирска предстанет перед судом за покушение на убийство семьи из трех человек и разбой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

"По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, 31 октября 2016 года обвиняемая и ее сверстник проникли в одну из квартир в Ленинском районе Новосибирска, чтобы украсть деньги и ценные вещи. В это время там находились 80-летняя женщина и ее 11-летний внук. Подростки избили женщину деревянной битой, а ее внуку нанесли несколько ножевых ранений. В это время в квартиру вернулась 41-летняя дочь пенсионерки, которую налетчики встретили на пороге и несколько раз ударили топором.

На шум и крики потерпевших о помощи сбежались соседи, которые смогли остановить и даже задержать и передать налетчицу прибывшим по вызову полицейским. Участвовавшему в нападении молодому человеку удалось скрыться, однако вскоре был задержан и он. Подростки по решению суда содержатся под стражей. Уголовное дело в отношении молодого человека выделено в отдельное производство для применения принудительных мер медицинского характера.

Все трое потерпевших остались живы, им была оказана медицинская помощь. При расследовании дела следователь установил факты ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства по профилактике совершения несовершеннолетними правонарушений. Уполномоченным лицам внесены представления об устранении условий, способствовавших совершению преступлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены три человека.

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