В Красноярском крае появится министерство экологии

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КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Отдельное министерство экологии будет создано в Красноярском крае, сообщил журналистам губернатор региона Виктор Толоконский.
"Мы будем делать структурное обновление, чтобы экологическая проблематика и мониторинг, надзорные функции были максимально выделены в функционале этого министерства", - сказал губернатор. Сейчас в регионе действует Министерство природных ресурсов и экологии, но, по словам губернатора, в этом ведомстве сейчас вопросы экологии "одни из многих". Правовые акты о создании министерства будут подготовлены до 1 мая.
Толоконский отметил, что одним созданием министерства проблемы экологии не решить, поэтому он подписал распоряжение о проведении целого комплекса мероприятий в этой сфере.
"Мы имеем понимание, что крупные компании готовы вкладывать большие средства в снижение выбросов. Ими приняты программы по реконструкции своих объектов в Красноярске, это касается и городских ТЭЦ и алюминиевого завода. И параметры выбросов мы установим очень жесткие", - заявил губернатор. По его словам, ужесточатся требования по выбросам СО2 в отношении автомобильного транспорта.
Уровень загрязнения воздуха в Красноярске характеризуется как высокий, говорится в последнем государственном докладе "О состоянии окружающей среды". Только в 2015 году объем выбросов составил 195 тыс. тонн, из них 34% приходится на автомобильный транспорт, 31% - на алюминиевый завод и 23% - на три угольные ТЭЦ Сибирской генерирующей компании.