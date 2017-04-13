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Три новых проекта программы реиндустриализации новосибирской экономики поддержали в Москве

Сибирь
13 апреля, 9:46 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, апреля. /ТАСС
Проекты были представлены на заседании рабочей группы, прошедшей под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича
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НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Три флагманских проекта, входящие в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области, поддержаны на заседании рабочей группы, прошедшей 12 апреля в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проекты, которые рассматривались сегодня, произвели благоприятное впечатление на членов рабочей группы и были одобрены", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Госдумы, члена рабочей группы Александра Жукова. Он добавил, что проекты "весьма перспективные, как и те, что рассматривались ранее".

В частности, в ходе заседания состоялась презентация трех проектов: "Реализация технологий инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии" (по производству катализаторов-сорбентов), "Расширение производства телекоммуникационного оборудования на базе ООО "Предприятие "Элтекс" (производство телекоммуникационного оборудования) и индустриальный парк "Зеленая долина" (развитие сферы высокотехнологичной медицинской помощи).

Ранее на заседании рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области в октябре 2016 года в Новосибирске были рассмотрены и признаны актуальными, соответствующими современным технологичным трендам флагманских проекта программы "Национальная промышленная платформа автоматизации" (на основе концепции индустриального интернета), "Промбиотех" (организация промышленного производства современных биотехнологических препаратов и ферментов для кормопроизводства), "БиоФармПолис" (флагманский проект развития биофармацевтической промышленности региона) и "Межрегиональный проект "Одностенные углеродные нанотрубки TUBALL (создание масштабируемого промышленного производства углеродных нанотрубок и наномодификаторов на их основе).

Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, рассчитанная до 2025 года, направлена на развитие имеющихся и создание новых высокотехнологичных производств. В числе ее ключевых проектов развитие производства углеродных нанотрубок, развитие комплекса перерабатывающей пищевой промышленности, производство биотехнологических препаратов, ферментов и добавок для растениеводства и животноводства, кластер переработки алюминия, развитие производства высокотехнологичной медицинской продукции. Объем инвестиций в реализацию 10 флагманских проектов оценивается в 35-50 млрд рублей.

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