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Более 180 сибирских туристов отправятся на сплав по рекам Новосибирской области

Сибирь
13 апреля, 10:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, апреля. /ТАСС
Соревнования будут посвящены памяти спортсмена-водника Валерия Шабалина
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НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Традиционные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях, посвященные памяти спортсмена-водника Валерия Шабалина, пройдут в Новосибирской области 14-16 апреля, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства. В сплаве примут участие 20 команд из районов Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края - всего более 180 человек.

"В 2017 году программа соревнований включает открытый чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на водных дистанциях. В числе участников - 20 команд, заявлены экипажи и отдельные участники туристских клубов, секций и учебных заведений регионов. В качестве транспортных средств на соревновании заявлены двухместные и четырехместные катамараны и судна свободного класса", - говорится в сообщении.

Параллельно будет проводиться первенство Искитимского района по прохождению водных дистанций, победа в котором станет для молодых туристов первым шагом к зачислению в сборную Новосибирской области.

Соревнования проводятся в память о спортсмене-воднике Валерии Шабалине, погибшем на реке Песчаная в Горно- Алтайске в 1987 году. Впервые мероприятие проводилось спустя год после происшествия.

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