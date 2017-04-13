Более 180 сибирских туристов отправятся на сплав по рекам Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Традиционные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях, посвященные памяти спортсмена-водника Валерия Шабалина, пройдут в Новосибирской области 14-16 апреля, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства. В сплаве примут участие 20 команд из районов Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края - всего более 180 человек.

"В 2017 году программа соревнований включает открытый чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на водных дистанциях. В числе участников - 20 команд, заявлены экипажи и отдельные участники туристских клубов, секций и учебных заведений регионов. В качестве транспортных средств на соревновании заявлены двухместные и четырехместные катамараны и судна свободного класса", - говорится в сообщении.

Параллельно будет проводиться первенство Искитимского района по прохождению водных дистанций, победа в котором станет для молодых туристов первым шагом к зачислению в сборную Новосибирской области.

Соревнования проводятся в память о спортсмене-воднике Валерии Шабалине, погибшем на реке Песчаная в Горно- Алтайске в 1987 году. Впервые мероприятие проводилось спустя год после происшествия.