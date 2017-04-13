Тилапию и африканского сома впервые начали выращивать в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Рыбохозяйственное предприятие Новосибирской области впервые в регионе начало выращивать тилапию и африканского сома. Ранее поставки тилапии осуществлялись из Китая, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель хозяйства Сергей Севастеев.

"Помимо выращивания рыбы в естественных водоемах, развиваем новое направление - выращивание рыбы - тилапии и африканского сома - по интенсивной технологии на установках замкнутого цикла, - сказал он. - Генетический материал у нас разный - и из Китая, и из локальных популяций, которые выращиваются в некоторых российских хозяйствах в очень малых масштабах".

По словам Севастеева, выбор этих пород рыб обусловлен их нетребовательностью в выращивании и быстрым набором веса. За полгода рыба набирает вес до 1-1,5 кг, а интенсивная технология выращивания позволяет произвести 2 т рыбы на 10 кв. метрах. Кроме того, у этих рыб вкусное и диетическое мясо. В планах производителя - за два года произвести до 100 т этой экзотической для российских регионов рыбы.

Севастеев добавил, что уже произведена первая партия товарной рыбы, и хозяйство готово выйти на рынок региона. Он отметил, что на предприятии обеспечен постоянный санитарный самоконтроль и контроль государственных санитарных служб.

Промышленное выращивание тилапии как объекта рыбоводства в мире началось с 1957 года. В 1960-е гг. в мире суммарный годовой объем производства тилапии был менее 100 т, сейчас эта цифра превышает 14 млн тонн в год. Тилапия является второй в мире после карпа по объемам воспроизводства с перспективой в ближайшие 2-3 года выйти на первое место.