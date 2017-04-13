Пострадавшего от издевательств сверстников подростка доставили из села в больницу Иркутска

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Тринадцатилетнего мальчика, пострадавшего от избиения и надругательства со стороны сверстников, доставили из Боханского района в Иркутск, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Светланы Семеновой.

"Ребенок был доставлен вертолетом в Иркутск в областную клиническую больницу для оказания медицинской и психологической помощи", - уточнили в аппарате омбудсмена по итогам рабочей поездки Семеновой на место происшествия.

Знакомый с ситуацией источник в медицинских кругах пояснил ТАСС, что сейчас состояние доставленного в Иркутск ребенка характеризуется как средней степени тяжести. Необходимость его транспортировки из районной больницы была вызвана тем, что "ребенку потребовалась более квалифицированная медицинская помощь, которую могут оказать только в областном медучреждении, а также помощь психологов, поскольку он находится в стрессовом состоянии", отметил собеседник агентства.

По словам Семеновой, сейчас в аппарат омбудсмена поступают многочисленные обращения от россиян с предложениями помощи пострадавшему мальчику. "Вопросами, какой именно может быть помощь и куда ее направлять, сейчас занимаются органы опеки Боханского района", - пояснила она.

По итогам поездки уполномоченный по правам ребенка дала рекомендации по снижению напряженности в селе Тихоновка, где проживает пострадавший ребенок. "Директору школы настоятельно рекомендовано перевести обвиняемых в совершении преступления на индивидуальный график обучения без посещения учебного заведения", - добавила она.

Уголовное дело

Как сообщал ранее ТАСС, в следственном управлении СК РФ по региону возбудили уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков, жителей села Тихоновка, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" УК РФ.

По данным ведомства, инцидент с избиением 13-летнего мальчика и надругательством над ним произошел 7 апреля этого года. Следователи ходатайствовали об аресте подозреваемых подростков, которые состоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Однако суд назначил им домашний арест, разрешив также посещать школу.

По сообщению иркутских СМИ, дети в Тихоновке боятся ходить в школу, а их родители планировали выйти на пикет, чтобы руководство образовательного учреждения и районный отдел полиции приняли кардинальные меры в отношении виновников инцидента. Ранее подростки, выросшие в неблагополучных семьях, уже неоднократно издевались над другими детьми, утверждают СМИ со ссылкой на местных жителей. Мальчик, пострадавший от их рук, воспитывается одной бабушкой.