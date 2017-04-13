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Росприроднадзор не выявил выбросов этилмеркаптана на Омском нефтезаводе

Сибирь
13 апреля, 16:30 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Представитель предприятия сообщила, что ведомство проводило проверки на заводе и систематические исследования проб воздуха, взятых на площадках производственных объектов и буферного пруда
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ОМСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский Росприроднадзор не выявил выбросов этилмеркаптана на объектах Омского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ТАСС начальник Управления корпоративных коммуникаций АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Альбина Медведева.

11 апреля министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил журналистам, что Росприроднадзор рассматривает ОНПЗ как один из наиболее вероятных источников загрязнения в Омске, где 10 марта было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, используемого в качестве одоранта для природного газа.

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"По заявлению омского Росприроднадзора нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана на объектах Омского НПЗ, не обнаружено", - уточнила Медведева.

Она отметила, что ведомство проводило проверки на предприятии, и систематические исследования проб воздуха, взятых на площадках производственных объектов и буферного пруда нефтезавода. "Озвученная ранее предварительная версия, что буферный пруд является источником этилмеркаптана, не подтвердилась. ОНПЗ не причастен к этому инциденту", - констатировала представитель нефтезавода.

Жители Омска жалуются на резкий химически запах с 10 марта, когда в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к природному газу для предупреждения о возможной утечке. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ.

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