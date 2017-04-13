Росприроднадзор не выявил выбросов этилмеркаптана на Омском нефтезаводе

Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский Росприроднадзор не выявил выбросов этилмеркаптана на объектах Омского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ТАСС начальник Управления корпоративных коммуникаций АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Альбина Медведева.
11 апреля министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил журналистам, что Росприроднадзор рассматривает ОНПЗ как один из наиболее вероятных источников загрязнения в Омске, где 10 марта было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, используемого в качестве одоранта для природного газа.
"По заявлению омского Росприроднадзора нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана на объектах Омского НПЗ, не обнаружено", - уточнила Медведева.
Она отметила, что ведомство проводило проверки на предприятии, и систематические исследования проб воздуха, взятых на площадках производственных объектов и буферного пруда нефтезавода. "Озвученная ранее предварительная версия, что буферный пруд является источником этилмеркаптана, не подтвердилась. ОНПЗ не причастен к этому инциденту", - констатировала представитель нефтезавода.
Жители Омска жалуются на резкий химически запах с 10 марта, когда в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к природному газу для предупреждения о возможной утечке. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ.