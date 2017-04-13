Музей освоения Севера разместится в центре Красноярска

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КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Музей освоения Севера будет создан на острове Молокова в Красноярске, сообщил представитель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Вячеслав Филлипов.
"От разговоров перешли к делу. Музей предложено разместить на острове Молокова. Ко дню полярника, который будет 21 мая, здесь установят памятный камень. Это будет музей-парк с выставкой техники, интерактивной экспозицией, сейчас идет работа над концепцией", - сказал Филиппов на конференции "Историко-культурное наследие Красноярского края".
Он уточнил ТАСС, что сроки строительства будут прописаны в концепции, возможно, их привяжут к Универсиаде 2019 года, чтобы ее гости смогли посетить музей.
Ключевым экспонатом должен стать самолет американского производства Си-47 "Дуглас", совершивший в 1947 году аварийную посадку на Таймыре. В прошлом году РГО эвакуировало воздушное судно из Арктики. Летом в Красноярске начнется реконструкция "Дугласа".
Красноярск в прошлом веке был основной базой при освоении севера Сибири и в развитии отечественной полярной авиации. На острове Молокова некогда располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главсевморпути и авиамастерские.
Научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие Красноярского края" проходит в Красноярске 13-14 апреля.