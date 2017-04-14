В Новосибирске открылась выставка для незрячих и слабовидящих

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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Интерактивная выставка "От незримого образа к воплощенному символу", разработанная для незрячих и слабовидящих людей, открылась в Новосибирском краеведческом музее (НГКМ), сообщили в пресс-службе заведения.
"В рамках проекта "Музей, поделившийся зрением" для слабовидящих и незрячих посетителей открылась разработанная интерактивная выставка "От незримого образа к воплощенному символу", которая знакомит посетителей с уникальной археологической коллекцией НГКМ", - рассказали в музее.
Посетители узнают, какими были люди эпохи бронзового века, чем они занимались, кому поклонялись: все информационные материалы выполнены с применением рельефно- точечного (шрифт Брайля), рельефно-графического и крупно-шрифтового форматов. Посетители могут изучить, подержать в руках копии экспонатов из археологической коллекции музея, представленных в постоянной экспозиции "Сибирь в древности".
Выставку дополняют специально разработанные альбомы "История и культура древнего населения Сибири. Семантика древних изображений" для посетителей с ограниченными возможностями по зрению.
У остальных посетителей Краеведческого музея есть возможность представить, как слабовидящие и незрячие люди могут обходиться без главного источника информации о внешнем мире - зрения, при этом посещать выставки, читать книги, изучать историю и культуру.