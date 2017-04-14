Новосибирская генерирующая компания "Сибэко" вложит в развитие 24 млрд руб. до 2025 г.

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Сибэко", занимающаяся генерацией тепловой и электрической энергии, планирует до 2025 года вложить в развитие около 24 млрд рублей. Такой объем предусматривает инвестиционная программа предприятия, сообщил ТАСС генеральный директор "Сибэко" Руслан Власов.

"В целом, планируется выделить 24 млрд рублей на все мероприятия", - сказал Власов.

Он пояснил журналистам, что средства пойдут, в частности на модернизацию оборудования ТЭЦ, рекультивацию золоотвалов, ремонт и замену теплосетей, в том числе теплоизоляции, и другие мероприятия.

"Сибэко" - крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области.