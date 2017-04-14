Крупный степной пожар идет на Бурятию со стороны Монголии

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УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Крупный степной пожар приближается к Бурятии со стороны Монголии. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
"К российско-монгольской границе со стороны сопредельного государства приближается степной пожар. По оперативным данным космического мониторинга, его площадь составляет порядка 5 тыс. га. Сейчас очаг действует в 10 км от границы", - отметили в ведомстве, добавив, что возгорание было обнаружено на территории Монголии 13 апреля.
В настоящее время силы приграничного Кяхтинского лесничества и лесхоза в Бурятии приведены в готовность. Ситуация осложняется тем, что в республике установилась ветреная погода. В связи с этим лесники принимают дополнительные меры безопасности.
В самой Бурятии сегодня зарегистрировано 7 лесных пожаров на общей площади 68 га. В тушении возгораний задействованы 110 сотрудников лесной охраны и местные жители.
Пожароопасный сезон начался в регионе в первых числах апреля. За прошедшее время произошло 40 возгораний, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 тыс. га.