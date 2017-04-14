Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный степной пожар идет на Бурятию со стороны Монголии

Сибирь
14 апреля, 11:46 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
По оперативным данным космического мониторинга, его площадь составляет порядка 5 тыс. га, очаг действует в 10 км от границы
Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Крупный степной пожар приближается к Бурятии со стороны Монголии. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Юрий Смитюк/ТАСС
В Бурятии потушены все лесные пожары
В Бурятии горит 4 тыс. га земель Минобороны
В Забайкалье взяты под контроль лесные пожары, степи продолжают гореть

"К российско-монгольской границе со стороны сопредельного государства приближается степной пожар. По оперативным данным космического мониторинга, его площадь составляет порядка 5 тыс. га. Сейчас очаг действует в 10 км от границы", - отметили в ведомстве, добавив, что возгорание было обнаружено на территории Монголии 13 апреля.

В настоящее время силы приграничного Кяхтинского лесничества и лесхоза в Бурятии приведены в готовность. Ситуация осложняется тем, что в республике установилась ветреная погода. В связи с этим лесники принимают дополнительные меры безопасности.

В самой Бурятии сегодня зарегистрировано 7 лесных пожаров на общей площади 68 га. В тушении возгораний задействованы 110 сотрудников лесной охраны и местные жители.

Пожароопасный сезон начался в регионе в первых числах апреля. За прошедшее время произошло 40 возгораний, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 тыс. га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Деревня Чанчур
19
"Деревушка у самого неба": как удалось возродить любимое село Валентина Распутина
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама