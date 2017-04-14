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СК предъявил жителю Новосибирска окончательное обвинение в 19 убийствах

Сибирь
14 апреля, 11:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, апреля. /ТАСС
Мужчина убивал женщин в возрасте от 18 до 31 года с осени 1998 по июль 2005 года
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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Новосибирской области предъявили окончательное обвинение 52-летнему жителю Новосибирска Евгению Чуплинскому в убийствах 19 женщин, совершенных 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области местному жителю предъявлено окончательное обвинение в совершении серии убийств женщин по статье УК РФ "Убийство более двух лиц". После полного ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Чуплинский был арестован 23 апреля 2016 года, первоначально ему было предъявлено обвинение в совершении 17 убийств, но позже были установлены еще две жертвы. По данным следствия, убийства были совершены с осени 1998 по июль 2005 года. Мужчина пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 до 31 года, а затем убивал их. Чтобы скрыть преступление, Чуплинский расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных районах Новосибирска и его окрестностей.

Обстоятельства совершенных убийств вызывали сомнения в психической вменяемости обвиняемого, поэтому в рамках уголовного дела были назначены и проведены психолого- психиатрические экспертизы. В январе специалисты Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского в Москве признали Чуплинского вменяемым. Он был этапирован в Новосибирск, где по решению суда содержится в СИЗО. В ведомстве уточнили, что вину в совершении убийств Чуплинский не признал, хотя ранее давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений.

По данным следствия, на раскрытие данного преступления потребовалось около 10 лет. В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений были проверены более 5 тыс. мужчин, допрошены свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

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