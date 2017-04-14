Утверждены единые правила и требования по застройке турпоселка Шерегеш в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области утвердили генеральный план туристического поселка Шерегеш, где расположен один из самых популярных в России горнолыжных комплексов, а также общие правила застройки этой территории, что позволит навести порядок с размещением различных объектов и сделать курорт более привлекательным для туристов и внешних инвесторов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Кемеровской области Александр Решетов.

"Впервые за всю историю Шерегеша разработан и утвержден генплан, а также правила землепользования и застройки, которые будут регулировать застройку территории жилыми, социальными и коммерческими зданиями, выделение территорий под рекреацию и отдых, зон под инфраструктуру (дороги, парковки, водоснабжение и прочее)", - сказал он.

К разработке документов приступили после того, как в конце 2016 года депутаты приняли областной закон и передали полномочия по осуществлению градостроительной деятельности (выдача разрешений на строительство, на ввод объектов, предельные параметры капстроительства и так далее) региональному управлению архитектуры и градостроительства. Ранее, в 2013 году, земельные участки туристической зоны Шерегеша перешли в областную собственность и теперь ими распоряжается КУГИ, а не местный муниципалитет.

Сектору А установили предел

Отсутствие основополагающих для градостроительства документов привело к тому, что долгое время застройка в Шерегеше шла стихийно и хаотично. Согласно данным публичной кадастровой карты, один земельный участок может вклиниваться или накладываться на другой, при этом в некоторых местах застройка очень плотная, особенно при приближении к сектору А горы Зеленая (исторический "центр" курорта - прим. ТАСС).

"Проанализировав плотность застройки в секторе А, было принято решение, что развитие в виде дополнительного строительства там нецелесообразно. Существующая ситуация показывает, что застройка очень плотная, то есть зачастую там не соблюдались элементарные нормы. Понятно, что в первое время это было сделано для привлечения туристов и, наверное, это было оправдано (когда все необходимые заведения для удобства находятся в шаговой доступности - прим. ТАСС). Однако сегодня это потенциально создает трудности, например, для проезда оперативных служб", - отметил Решетов.

Несмотря на излишнюю уплотненную застройку, речь не идет о сносе существующих объектов, имеющих необходимую документацию. "Этого не обсуждалось никогда. То есть права владельцев земельных участков и строений никак не ущемляются, никаких предписаний - "снести объект" - никто не выдает", - добавил он.

Застройка по правилам и без

Построенные в Шерегеше объекты, в том числе туристической инфраструктуры (гостиницы, места общепита), можно условно разделить на три категории. К первой относятся те, собственники которых получили документы на участок, оформили его и зарегистрировали право в законном порядке, включая межевание, кадастровый учет, а возведенные объекты соответствуют разрешительным документам, касающимся их использования.

Ко второй категории можно отнести примерно около 40% застройки. Например, при получении участка не было проведено межевание, кадастрового учета либо здание выходит за границы полученной земли. Третья категория - незаконные строения.

К последней также можно отнести незаконную установку небольших павильонов. "Это так называемые нестационарной торговые объекты. Их установка должна быть в соответствии со схемой размещения, она утверждается местной администрацией", - сказал Решетов.

Павильонам и парковкам укажут место

"Схема должна определить количество павильонов на определенном участке, их площадь и вид торговли (продажа продуктов, цветов и т.п.) Сегодня единственная, предусмотренная законодательством возможность получить право на его размещение - аукцион", - добавил он. По его словам, такая система позволит упорядочить размещение павильонов и пополнить местную казну за счет борьбы на аукционах между желающими работать в этой сфере.

Похожая ситуация складывалась и с обустройством парковок, зачастую они появлялись стихийно возле того или иного заведения. "Задача - чтобы каждый собственник или владелец того или иного объекта, определял их местонахождение не по собственному желанию. Территории под них также предусмотрены в генплане", - пояснил Решетов.

Стандарт для всех

Также застройщикам Шерегеша предстоит учитывать и градостроительные нормы. "Если раньше, условно говоря, собственники могли строить по желанию три или десять этажей, то сейчас правила застройки и землепользования будут регламентировать их строительную деятельность. Необходимо будет учитывать специфику зоны, предусмотренную здесь этажность, предельно допустимую нагрузку при подключении к коммунальным, электрическим сетям, отступы от красных линий (отделяют места общего пользования от границ иных территориальных зон - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, установка общих правил необходима не только для работающих сегодня компаний, но и для привлечения новых, внешних инвесторов. Это позволит им предварительно рассчитать затраты и окупаемость вложений.

"Мы говорим, что Шерегеш должен быть курортом общероссийского масштаба, но это невозможно без определения общих правил застройки и требований ко всем. На мой взгляд, это как раз задача власти - определить для всех одинаковые, безо всяких преференций и перегибов правила игры", - добавил он.