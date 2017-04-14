Глава департамента природных ресурсов Томской области уволен в связи с утратой доверия

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ТОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин отправил в отставку начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Трапезникова в связи с утратой доверия. Прокуратура выявила, что он необоснованно начислял себе и сотрудникам премии, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Государственная служба несовместима с нарушением закона, поэтому Сергей Трапезников с нее уволен. Невзирая ни на какие заслуги, мы будем прощаться с каждым, кто своими действиями дискредитирует власть", - приводит слова Жвачкина пресс-служба.
Решение об увольнении было принято 13 апреля по итогам проверки, которую провел департамент государственной гражданской службы обладминистрации по представлению прокуратуры Томской области на основании фактов, выявленных контрольно-ревизионным управлением обладминистрации. Прокуратура подтвердила случаи необоснованных выплат премий Трапезниковым, которые он начислял себе и сотрудникам "за выполнение особо важных и сложных заданий" в течение 2015-2016 гг.