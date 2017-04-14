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СК проводит проверку после обрушения балкона с пенсионеркой в Новосибирской области

Сибирь
14 апреля, 14:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, апреля. /ТАСС
В СК уточнили, что информация о произошедшем 11 апреля событии стала известна в ведомстве в пятницу в результате мониторинга средств массовой информации
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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области проводят проверку по факту обрушения балкона жилого дома в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области. В результате инцидента пострадала 69-летняя хозяйка квартиры, которая была госпитализирована.

"В ходе проверки предстоит дать оценку действиям жилищно-эксплуатационной компании по статье "Оказание услуг, опасных для жизни, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ", - сообщил сегодня ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко.

В СК уточнили, что информация о произошедшем еще 11 апреля событии стала известна в ведомстве в пятницу в результате мониторинга средств массовой информации. В статье содержались сведения о том, что в одном из жилых многоквартирных домов на улице Комсомольской в селе Лебедевка обрушился и упал на землю балкон второго этажа вместе с находившейся на нем хозяйкой квартиры. После падения женщина была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время проверяются все обстоятельства произошедшего, в том числе деятельность жилищно-коммунальной организации по ремонту и обслуживанию дома, где проживает пострадавшая.

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