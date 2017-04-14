СК проводит проверку после обрушения балкона с пенсионеркой в Новосибирской области

Шарапова по-прежнему считает ITF частично виновной в своем отстранении из-за мельдонияСпорт 14 апреля, 15:29
Владимир Воробьев назначен главным тренером московского ХК "Динамо"Спорт 14 апреля, 15:23
РФС ведет переговоры о проведении матчей с командами Аргентины, Бразилии, Италии и ИспанииСпорт 14 апреля, 15:17
Мутко: ФИФА удовлетворена концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 14 апреля, 15:08
Власенко будет избираться в бюро FINA, несмотря на решение не утверждать его кандидатуруСпорт 14 апреля, 15:05
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублейПолитика 14 апреля, 15:02
Предварительное слушание по новому делу Сандакова состоится 19 апреляНовости Урала 14 апреля, 14:51
Наблюдательный совет РУСАДА продлил срок работы конкурсной комиссии по выбору гендиректораСпорт 14 апреля, 14:49
Наблюдательный совет признал работу РУСАДА в 2016 году эффективнойСпорт 14 апреля, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области проводят проверку по факту обрушения балкона жилого дома в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области. В результате инцидента пострадала 69-летняя хозяйка квартиры, которая была госпитализирована.
"В ходе проверки предстоит дать оценку действиям жилищно-эксплуатационной компании по статье "Оказание услуг, опасных для жизни, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ", - сообщил сегодня ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко.
В СК уточнили, что информация о произошедшем еще 11 апреля событии стала известна в ведомстве в пятницу в результате мониторинга средств массовой информации. В статье содержались сведения о том, что в одном из жилых многоквартирных домов на улице Комсомольской в селе Лебедевка обрушился и упал на землю балкон второго этажа вместе с находившейся на нем хозяйкой квартиры. После падения женщина была доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время проверяются все обстоятельства произошедшего, в том числе деятельность жилищно-коммунальной организации по ремонту и обслуживанию дома, где проживает пострадавшая.