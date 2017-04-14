ЕР обратится в РЖД с просьбой переоборудовать железнодорожный переезд под Омском после ДТП

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" запросит РЖД о необходимости оборудовать дополнительными средствами безопасности железнодорожный переезд в Омской области, на котором в пятницу произошло столкновение школьного микроавтобуса с грузовым поездом.

"Если это действительно опасный участок, на котором происходят аварии, то нужно обратиться к руководству РЖД с просьбой оборудовать данный железнодорожный переезд дополнительными секциями безопасности. Мы подготовим такой запрос в течение нескольких дней и будем в дальнейшем отслеживать ситуацию", - заявил координатор партийного проекта "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

По его мнению, необходимо не только установить причины инцидента, но "также выяснить, были ли нарушены условия перевозки детей и не наблюдалось ли нарушений в работе переезда".

Как сообщалось ранее, на перегоне Иртышское - Любинское под Омском микроавтобус "Газель", где находились 10 детей и двое взрослых, столкнулся с поездом. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате на месте ДТП погибла сопровождавшая детей женщина, позже в больнице скончался водитель школьного микроавтобуса. По данным главного врача Нововаршавской Центральной районной больницы Татьяны Пшеничко, из десяти детей, находившихся в микроавтобусе, шесть госпитализированы с ушибами и сотрясением мозга, двое отпущены домой, еще двое проходят обследование.

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").