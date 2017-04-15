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Военные ЦВО потушили природный низовой пожар в Иркутской области около населенного пункта

Сибирь
15 апреля, 13:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, апреля. /ТАСС
Пал травы из-за сильного ветра быстро распространялся в сторону города Зима
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) потушили природный низовой пожар в Иркутской области в 40 км от города Зима. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

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"Пожарные расчеты ЦВО потушили сильный низовой пожар в Иркутской области в 40 км от города Зима. Группа разведки, прибывшая на место, обнаружила пал травы, который из-за сильного ветра быстро распространялся в сторону населенного пункта", - сказали там.

По данным ЦВО, всего в тушении природного пожара было задействовано 100 военнослужащих и три единицы специальной техники. "Для локализации возгорания сотрудники местного лесничества оперативно провели опашку земли по периметру горящей площади", - уточнили в пресс-службе.

Координация действий по тушению пожара осуществлялась в региональном центре управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

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