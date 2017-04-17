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Реконструкция пункта пропуска на границе с Монголией в Туве оценивается в 350 млн рублей

Сибирь
17 апреля, 5:34 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 17, апреля. /ТАСС
Источником средств станет ФЦП "Госграница"
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КЫЗЫЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Стоимость реконструкции пункта пропуска Хандагайты на российско-монгольской границе в Туве оценивается в 350 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер правительства Тувы Александр Брокерт.

"Стоимость реконструкции Хандагайты - Боршо (Боршо, пункт с монгольской стороны - прим. ТАСС) составит порядка 350 млн рублей. Источником средств должна стать федеральная целевая программа "Госграница". Работы должны начаться уже в этом году", - сказал Брокерт.

По его словам, финансирование рассчитано на строительство мобильного терминала с тремя полосами движения: отдельно для легковых машин, автобусов и грузовиков. Монголия со своей стороны намерена реконструировать в 2018 году Боршо.

"Монголия получила кредит от китайского банка на обустройство приграничной инфраструктуры, часть которого пойдет на реконструкцию Боршо. Во время визита в Туву монгольская делегация предложила организовать на Хандагайты - Боршо пять полос для движения, с отдельными полосами под перевозку ГСМ и специализированных грузов. Решение по их предложению еще не принято, но понятно, что работы на обеих сторонах границы нужно синхронизировать", - сказал вице-премьер.

Для этого будет организована дополнительная рабочая встреча организаций, занимающихся проектированием объектов. Они же оценят необходимость расширения пропускной способности пункта до пяти полос и сформируют предложения для властей и заказчиков. "В принципе, терминал с нашей стороны планируется мобильным и его можно будет масштабировать при необходимости", - сказал Брокерт, добавив, что оценки объема вложений в строительство двух дополнительных полос пока нет.

С 1 января этого года на Хандагайты была перенаправлена федеральная трасса М-54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. Как сообщил ранее ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол, на Хандагайты приходится основная часть внешнеторгового оборота республики. Реконструкция пункта пропуска будет способствовать приданию ему многостороннего статуса, чего правительство Тувы добивается несколько лет.

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