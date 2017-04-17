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"Русал" вложит в экологию Красноярского края более 1,2 млрд рублей

Сибирь
17 апреля, 6:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, апреля. /ТАСС
Соглашение будет подписано в ходе Красноярского экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля
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КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Компания "Русал" инвестирует в экологию Красноярского края в 2017 году более 1,2 млрд рублей, соответствующее соглашение будет подписано с правительством края в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Красноярского алюминиевого завода ("Русал-Красноярск").

"Русал" и администрация Красноярского края намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области улучшения экологической обстановки в крае. Документ предписывает координацию действий. Общая сумма инвестиций компании "Русал" по соглашению составит более 1,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В компании сообщили ТАСС, что средства планируется инвестировать в этом году. Компания гарантирует снижение суммарных выбросов, капитальный ремонт газоочистного оборудования, планирует высадить более тысячи деревьев в Красноярске. Около 8 млн рублей будет вложено в развитие заповедника "Столбы". В Ачинске компания разработает схему прогнозирования и предотвращения высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в городе в периоды неблагоприятных метеорологических условий и введет на глиноземном комбинате дополнительное оборудование очистки газов.

В марте в Красноярске прошел митинг с требованиями газифицировать регион, снизить квоты на выбросы для промышленных предприятий города, усилить контроль над выбросами, увеличить штрафы за нарушения экологических норм и перенести Красноярский алюминиевый завод "Русал "за пределы городской черты, если он не снизит выбросы до 2022 года на 50%.

Согласно данным последнего государственного доклада "О состоянии окружающей среды", объем выбросов в Красноярске в 2015 году составил 195 тыс. тонн, из них 34% приходится на автомобильный транспорт, 31% - на алюминиевый завод "Русал" и 23% - на три ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК).

Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года. Главная тема КЭФ - "Российская экономика: повестка 2018-2024". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Год экологии в России Красноярский экономический форум – 2017
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