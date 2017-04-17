Степной пожар в Монголии не дошел до Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Крупный степной пожар, действовавший в конце прошлой недели на территории Монголии, не дошел до Бурятии. Об этом сообщили журналистам в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
"Космический мониторинг не показывает монгольский пожар", - отметили в ведомстве, предположив, что действовавшее на 5 тыс. га возгорание было потушено.
14 апреля пожар был зафиксирован в 10 км от российско-монгольской границы. В связи с этим силы приграничного Кяхтинского лесничества и лесхоза в Бурятии были приведены в готовность.
Сегодня в республике зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 827 га. "Один из них действует на 800 га земель Министерства обороны в Еравнинском районе, второй - локализован на 27 га в Баунтовском районе", - уточнили в РАЛХ, добавив, что с огнем борются более 60 человек, в том числе парашютисты-пожарные и местные жители.
Пожароопасный сезон в Бурятии начался в первых числах апреля. За прошедшее время зарегистрировано 52 возгорания, общая площадь которых составляет около 7,8 тыс. га. На всей территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.