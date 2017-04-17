Власти Красноярского края увеличат поддержку коренных народов севера

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2017 году выделят на поддержку коренных малочисленных народов севера (КМНС) 284,5 млн рублей из регионального бюджета, что почти на 22 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба агентства по развитию северных территорий и поддержке КМНС края.

"На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в краевом бюджете предусмотрено около 284,5 млн рублей, что на 21,6 млн рублей больше, чем в прошлом году. Государственную поддержку получат более 2 тыс. оленеводов, охотников, рыбаков", - сообщили в агентстве.

В ведомстве уточнили, что более 101 млн рублей предусмотрено на выплаты кочевникам и промысловикам в размере 4600 рублей в месяц. Более 41 млн рублей - на субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с реализацией мяса оленя, рыбы, а также за потребление электроэнергии.

В поддержку домашнего северного оленеводства предусмотрены субсидии на сумму более 47 млн рублей. Самому крупному оленеводческому хозяйству Таймыра "Яра-Танама" с поголовьем более 50 тыс. оленей средства уже перечислены в полном объеме, еще двое - "Сузун" и "Тундровик" - получат господдержку в ближайшее время.

"Нам важно выстроить такое взаимодействие со всеми участниками этого процесса, чтобы коренные малочисленные народы имели возможность вести традиционную хозяйственную деятельность в максимально комфортных условиях", - подчеркнул руководитель агентства Геннадий Антоненко.

Коренными народами Красноярского края являются нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы, кето, чулымцы, селькупы. Их общая численность составляет около 17 тыс. человек.