Ученые из Новосибирска создают мобильную систему мониторинга состояния сердца

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО РА создают бесконтактную систему кардиомониторинга, в которой данные передаются на устройства пользователя с помощью специального микросервера. Как сообщил в понедельник ТАСС руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Тимур Иргалин, проект системы стал одним из финалистов бизнес-ускорителя новосибирского Технопарка.

"Проект бесконтактной системы кардиомониторинга - интересная и полезная разработка, но так как она создается техническими специалистами, в рамках бизнес-ускорителя для проведения экспертных исследований мы связали разработчиков с кардиологами из НГМУ (Новосибирского государственного медицинского университета)", - сказал Иргалин.

По словам разработчика, научного сотрудника ИАиЭ СО РАН Владимира Слуева, запатентованная мобильная система кардиомониторинга отличается от аналогов тем, что для передачи данных с датчиков, закрепленных на теле, используется промежуточное звено - микросервер. "Подобные мобильные системы используют прямую передачу данных на смартфон, но, во-первых, у потенциального пользователя может просто не быть смартфона. Во-вторых, система одновременно собирает данные с помощью нескольких датчиков, которые крепятся на определенные места, и 4-5 сигналов - это много для смартфона, аккумулятор может быстро сесть. Также сейчас мы работаем над способом бесконтактного крепления датчиков", - сказал Слуев.

Он отметил, что разработчики ориентируются на открытость системы - существующие сейчас холтеровские аппараты (системы суточного мониторинга электрокардиограммы - прим. ТАСС) не дают пациенту возможности самому получать информацию о состоянии сердца. "Микросервер собирает данные в режиме реального времени и в случае отклонения от нормы сразу может передавать информацию не только лечащему врачу, но и пациенту - либо на смартфон, либо на компьютер. Холтеры подразумевают накопление данных, которые потом закачиваются с карты памяти, и пациент не может сам посмотреть, что с ним, - данные обрабатываются только специальным приложением, которое используется медучреждениями", - добавил Слуев.

Как сообщил ТАСС менеджер проекта Александр Матросов, на данный момент система находится на стадии технической доработки - собираются мнения пользователей о прототипе. "Сейчас мы ведем переговоры со спортсменами-триатлонистами о тестировании опытных образцов системы кардиомониторинга, чтобы получить подробные отзывы. В команде разработчиков есть кардиолог, но чем больше специалистов в области здравоохранения узнают о нашей разработке, тем лучше", - отметил Матросов.

Бизнес-ускоритель Академпарка проводится при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Новосибирского государственного университета, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, наноцентра "СИГМА. Новосибирск", Фонда содействия инновациям.