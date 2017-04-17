В Новосибирской области усилены противопаводковые мероприятия

Прядкин: кубок чемпиона РФПЛ будет вручен на домашнем матче команды-победителяСпорт 17 апреля, 12:07
"Морской порт Санкт-Петербург" перегрузил испанский поезд Talgo для желдорог УзбекистанаТранспорт 17 апреля, 12:03
Бутенко: работа арбитра Егорова на матче "Спартак" - "Зенит" не вызвала нареканийСпорт 17 апреля, 11:52
Люблинский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск Усманова к НавальномуПроисшествия 17 апреля, 11:34
Эпизод с разбитым носом игрока "Ростова" Кудряшова находится вне компетенции КДК РФССпорт 17 апреля, 11:34
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской областиПолитика 17 апреля, 11:14
КДК РФС пока не планирует рассматривать баннеры болельщиков "Спартака" в адрес ДзюбыСпорт 17 апреля, 11:12
Завершился второй день Делового форума ЖурналистаНовости партнеров 17 апреля, 11:10
ВЦИОМ: россияне изменили отношение к Трампу после удара по военной базе в СирииОбщество 17 апреля, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Спасатели в Новосибирской области усилили противопаводковые мероприятия из-за подъема уровня воды в малых реках Карасук, Иня и Бердь. Пять рабочих групп МЧС круглосуточно дежурят в районах с наибольшим риском подтопления населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального главка министерства.
"Спасательную группировку усилили в Мошковском районе на реке Иня, в Кочковском, Краснозерском и Карасукском районах на реке Карасук, а также в Маслянинском районе на реке Бердь. Жители всех домов, попадающих в зону возможного подтопления, оповещены и проинструктированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время выхода рек из берегов не наблюдается. Спасатели непрерывно проводят мониторинг паводковой обстановки и сопровождают ледоход. Значительный подъем воды фиксировался в реке Карсук вплоть до воскресения, в последние сутки суммарный приток воды уменьшился, не достигнув критических отметок. Однако, по прогнозам гидрологов, по малым рекам половодье достигнет пика с приходом устойчивого тепла.
За динамикой развития половодья пристально следят с временных и стационарных гидрологических постов, беспилотники проводят авиаразведку, также осуществляется водное и наземное патрулирование.
На случай ухудшения обстановки в районы направят дополнительные аварийно-спасательные силы. В готовности находится мощная группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций): более 10 тысяч человек, 1900 малой и тяжелой техники, 100 плавсредств.