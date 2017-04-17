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В Новосибирской области усилены противопаводковые мероприятия

Сибирь
17 апреля, 11:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, апреля. /ТАСС
Уровень воды поднялся в малых реках Карасук, Иня и Бердь
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НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Спасатели в Новосибирской области усилили противопаводковые мероприятия из-за подъема уровня воды в малых реках Карасук, Иня и Бердь. Пять рабочих групп МЧС круглосуточно дежурят в районах с наибольшим риском подтопления населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального главка министерства.

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"Спасательную группировку усилили в Мошковском районе на реке Иня, в Кочковском, Краснозерском и Карасукском районах на реке Карасук, а также в Маслянинском районе на реке Бердь. Жители всех домов, попадающих в зону возможного подтопления, оповещены и проинструктированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время выхода рек из берегов не наблюдается. Спасатели непрерывно проводят мониторинг паводковой обстановки и сопровождают ледоход. Значительный подъем воды фиксировался в реке Карсук вплоть до воскресения, в последние сутки суммарный приток воды уменьшился, не достигнув критических отметок. Однако, по прогнозам гидрологов, по малым рекам половодье достигнет пика с приходом устойчивого тепла.

За динамикой развития половодья пристально следят с временных и стационарных гидрологических постов, беспилотники проводят авиаразведку, также осуществляется водное и наземное патрулирование.

На случай ухудшения обстановки в районы направят дополнительные аварийно-спасательные силы. В готовности находится мощная группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций): более 10 тысяч человек, 1900 малой и тяжелой техники, 100 плавсредств.

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